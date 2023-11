La Negrini Acqui Terme, con una prestazione quasi perfetta, ha sbancato il Pala Ravizza di Pavia superando in 3 set la Moyashi Garlasco. Dunque seconda partita in trasferta e seconda vittoria netta per i ragazzi di coach Mauro Rizzo che hanno dimostrato qualità in tutti i fondamentali.

Girone bianco, giornata 4

MOYASHI GARLASCO – NEGRINI CTE ACQUI TERME 0-3 (21-25, 10-25, 21-25) Primo set – Buona partenza dei termali che atterrano il primo colpo con Martino e, a seguito della risposta locale, con un muro e un attacco di Morchio vanno avanti. Dopo aver mancato il colpo del pareggio sul 6-7, i locali calano vertiginosamente facendo diversi errori, mentre la Negrini CTE , guidata da un Cester in gran spolvero, mantiene il controllo del punteggio. Sul 14-21 i padroni di casa, spinti da Cavalcanti in battuta, dimezzano il gap, ma Cester ci mette una pezza. Sul finale dopo aver aver annullato il primo set-ball, i pavesi regalano il punto vincente ad Acqui Terme: 21-25, 0-1 .

Terzo set – Inizio equilibrato, poi i pavesi avanzano di tre passi, pensando di aver trovato il ciclo giusto, ma un muro di Morchio, un attacco di Graziani e un gran colpo di Martino, al termine di una lotta al cardiopalma, rimettono tutto in equilibrio. I termali tamponano ogni tentativo di allungo dei locali, con una gran ricezione e il punteggio in equilibrio. Sul 20-20 due errori locali riportano avanti la Negrini che non molla la presa, chiudendo con un muro di Morchio: 21-25 e 0-3.

MOYASHI GARLASCO: Peslac 2, Cavalcanti 10, Biasotto 7, Martinez 8, Puliti 5, Orlando 8, Accorsi (L), Tommasini, Pedroni, Vattovaz. N.e: Calitri, Colella. All. Bertini

NEGRINI CTE: Esposito 6, Baratti 2, Martino 13, Morchio 5, Cester 14, Graziani 13, Martina (L). N.e: Russo, Corrozzatto, Bettucchi, Garra, Garra, Passo. All. Rizzo

Parole e classifica

Così coach Mauro Rizzo a fine gara: “Oggi è venuto fuori il noi, a differenza della scorsa gara, in cui ha prevalso l’io. Abbiamo capito che dovevamo giocare insieme ed il risultato si è visto. È venuta fuori la voglia”.

La classifica dopo 4 giornate dice: San Donà 10; Mantova 9; Bologna 7; Acqui Terme, Cuneo, Cagliari, Belluno 6; Motta di Livenza, Garlasco, Sarroch 4; Mirandola, Brugherio 3; Salsomaggiore 1.