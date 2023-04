Volley femminile, serie B1: Arredo Frigo Valnegri ancora ko, la capolista Zuma si impone 3-1

Che sarebbe stato molto difficile vincere contro la capolista FGL Zuma Castelfranco era prevedibile. Tuttavia le ragazze dell’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme, penultime, se la sono giocata quasi alla pari, perdendo dopo una lunga battaglia, bella da vedere per il pubblico, in cui l’enorme distacco in classifica non si è notato.

La partita

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme -FGL Zuma Castelfranco 1-3 (25-16, 18-25, 25-27, 14-25)

Primo set – Buon inizio per le termali che provano a scappare, ma Castelfranco cerca di rimanere agganciata, arrivando sul 12-11. Ma l’Arredo Frigo si è riportata a distanza di sicurezza con capitan Mirabelli, Scardigli e Bergese, aumentando ancora le distanze sul nell’ultima parte del parziale, diventato un monologo: 25-16 e 1-0 .

Terzo set – Avvio shock della penultima in classifica che va 8-0 con la capolista; cosa rara e impensabile guardando la classifica. Però una squadra che lotta per la promozione in A2 sa reagire: rimonta iniziata e parità raggiunta sul 13-13. Le termali tentano ancora l’allungo, 17-15 e poi 23-19, ma la capolista non molla e non vuole rischiare il tie-break. Si va ai vantaggi e vince Zuma 25-27 , 1-2.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Bergese 6, Zonta 12, Bondarenko 14, Mirabelli 14, Cattozzo 1, Scardigli 10, Zenullari (L), Lombrardi 3, Fabbrini 3. N.e: Ruggiero, Grotteria, Fiscaletti, Raimondo. All. Marenco.

FGL Zuma Castelfranco: Zuccarelli 28, Marocchini, Muzi 10, Tesanovic 11, Chisari 4, Dell’amico 2, Tesi (L), Fava 18, Bertelli 3. N.e: Giannoni, Becconcini, Boldrini, Focosi. All. Menicucci.

La classifica dopo 23 giornate

SERIE B1, GIRONE A: FGL Zuma* 51, Parella Torino* 49, Savis Volpiano* 47, Garlasco 46, Prochimica Biella* 42, Liberi&Forti 36, Toscana Garden* 33, Libellula* 27, Rimont Genova 24, Igor Trecate 18*, Valdarno* 17, Arredo Frigo Acqui* 14, Caselle* 10. *1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.