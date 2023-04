Dopo la pausa pasquale è tornata la pallavolo femminile di serie C e tutto è pronto per la volata finale. Ancora 3 giornate di campionato e poi le sfide-promozione: gara 2 su 3 tra le prime classificate dei 2 gironi, con accesso diretto alla serie B2 per chi vince, mentre chi perde troverà, sempre 2 su 3, la vincente dei playoff (fra seconde e terze classificate dei 2 gironi) per l’altra promozione.

L’Alessandria Volley ha centrato la 32^ vittoria stagionale (comprese le 10 di Coppa Piemonte, messa in bacheca a gennaio) in un Palacima gremito da tifosi, appassionati e atlete delle giovanili, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Alessandria Vittoria Oneto. Ed è arrivato l’ennesimo 3-0 ai danni del Sammaborgo, proveniente da 5 vittorie in fila.

La partita

Alessandria Volley -Sammaborgo 3-0 (25-20, 25-16, 25-14)

Primo set – Gioco frammentato con continui cambi palla e sostanziale parità. Leggera impennata finale di Marku e compagne che ha permesso alle locali di chiudere 25-20 e 1-0.

Gioco frammentato con continui cambi palla e sostanziale parità. Leggera impennata finale di e compagne che ha permesso alle locali di chiudere Secondo set – Alternanza al comando fino a 12-12, poi cambio di passo delle ragazze di coach Ruscigni e finale di set ‘prepotente’ con 6 punti consecutivi, fino al 25-16 , 2-0.

Alternanza al comando fino a 12-12, poi cambio di passo delle ragazze di e finale di set ‘prepotente’ con 6 punti consecutivi, fino al Terzo set – Alessandrine sempre a condurre, ma senza esagerare. Poi lo scatto dal 12-9 al 20-9 che ha chiuso mentalmente il set. Da lì in poi 10 palle giocate, 5 punti a testa e conclusione ‘mandrogna’ 25-14 e 3-0.

La classifica e prossimo turno

Dopo 23 giornate il girone B dice così: Alessandria Volley 65; Lilliput 62; Verbania 53; Venaria 43; Vanchiglia Torino 38; Ovada 37 e Issa Novara 37; Sammaborgo 32; Piossasco 29; Pavic Romagnano 28; Cigliano 26; Pianezza 17; Valenza 11; Igor Novara 3.

Il prossimo impegno per le alessandrine sarà la trasferta di Torino per affrontare La Vanchiglia, sabato 22 aprile alle ore 18,30 al Centro Sportivo Lingotto. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria volley.