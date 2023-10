Volley femminile B2, parte bene l’Acrobatica Group Alessandria: 3-0 all’Alba Volley Cuneo

Buona la prima per le ragazze di coach Ruscigni. Nella gara di esordio in B2, in un PalaCima gremitissimo, il punteggio è stato netto: Alba Volley Cuneo battuta 3-0 (25-18, 25-12, 25-19).

PRIMO SET – Punto a punto all’inizio, poi Alessandria prende il largo: 11-8, 18-11, 24-17. Soriani e compagne chiudono con una battuta vincente di Mirabelli, 25-18.

SECONDO SET – Alba inizia bene, ma le alessandrine non la lasciano scappare invertendo la tendenza e andando a condurre 16-5. Il divario verrà tenuto per tutto il parziale, con un finale in crescendo fino al nettissimo 25-12.

TERZO SET – Alessandria parte subito forte, ma Alba non ci sta e lotta di più rispetto ai set precedenti. Dal 19-16, però, la gara viene ripresa in mano dalle ragazze di casa che la chiudono sul 25-19.

Le parole post gara

Coach Marco Ruscigni: “Sono soddisfatto. Vittoria mai in discussione, in tutti i fondamentali siamo stati più forti noi. Le indicazioni della gara amichevole di sabato scorso sono servite, anche se tutti avevamo coperto un po’ le carte. Nonostante fosse la prima di campionato, 5 nostre giocatrici avevano già fatto la categoria ed erano abituate, ma l’esordio in casa con parecchio pubblico, contro una squadra arrivata quarta la scorsa stagione, avevamo tutto da perdere. Ora dobbiamo essere bravi a restare sul pezzo, perché anche chi non scende in campo è importante”.

La capitana Valentina Soriani: “Questo è un gruppo nuovo e non mi aspettavo una partenza così. Abbiamo dimostrato la nostra voglia e il nostro entusiasmo, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Il nostro è un gruppo molto eterogeneo, qualcuna è la prima volta che affronta la categoria, qualcuna viene da categorie superiori e ha grande voglia di rivalsa. Tutti verranno qui con la volontà di dare fastidio, per questo siamo noi che dobbiamo incanalare le energie in modo positivo. Ora dobbiamo costruire le nostre sicurezze; la nostra rosa è competitiva in tutti i suoi cambi e questo è un grande vantaggio”.