Volley femminile B2: Alessandria campione d’inverno, sale il vantaggio in classifica

Vittoria meritata, 3-0, per le ragazze di coach Ruscigni, nell’u ltima gara del girone d’andata disputata a Gorla. Il rotondo successo, maturato con i parziali di 25-17, 25-23, 25-21, vale il titolo di campione d’inverno per Acrobatica Group, con 3 punti di vantaggio su Florens Vigevano che ha vinto, sì, contro Albissola, ma al tie-break, 3-2, guadagnando solo 2 punti in classifica.

La gara

Primo set – Alessandria parte forte e aumenta via via il vantaggio al +8 (17-9), vantaggio mantenuto invariato fino al termine della frazione, chiusa 25-17, 1-0.

Secondo set – punto a punto fino al 9-9, poi Acrobatica scappa 15-12. Gorla però non ci sta, recupera il gap (16-16) e passa davanti (19-17). Le alessandrine non si scoraggiano, riprendono le padrone di casa e le lasciano lì fino al set-point, 24-21. Gorla ne annulla due (24-23), ma Soriani e compagne chiudono 25-23, 2-0.

Terzo set – equilibrio fino all’8 pari, poi Acrobatica accelera e va +3 (12-9). Il vantaggio alessandrino aumenta fino al 19-15, ma Gorla non molla e recupera fino al -1 (20-19). Nuovo strappo ospite (24-20) e stavolta è decisivo: 25-21 e 3-0.

La classifica dopo 12 gare

Alessandria 34 (quoziente set 3.4545); Florens Vigevano 31 (quoziente set 2.1857); Albissola, Alba 28; Chieri 26; Varese 24; Gorla 21; Santena 18, Albenga 16; Venegono 15; Savigliano 9; Orago 8; Caselle 7; Tradate 5.

Il primato in classifica a fine andata consente ad Acrobatica di partecipare alla Coppa Italia di Serie B2. Non si conoscono ancora il nome dell’avversario e le date delle gare.