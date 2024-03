Volley femminile B2: Acrobatica in casa vince facile con Albissola e sale a +6

Ancora una vittoria, l’ennesima, per Acrobatica Group sul parquet del PalaCima: anche Albissola è finita travolta 3-0 , restando sempre sotto i 20 punti in ogni set, come indicano i parziali 25-13, 25-15 e 25-18. Segno di una superiorità incontrastata.

Il match

Primo set – equilibrio fino al 6-6, poi Alessandria scappa e le ospiti restano al palo. Già sul 21-11 è chiaro l’andamento del parziale, ma alla fine il vantaggio aumenta ancora: 25-13 , 1-0.

equilibrio fino al 6-6, poi scappa e le ospiti restano al palo. Già sul 21-11 è chiaro l’andamento del parziale, ma alla fine il vantaggio aumenta ancora: Secondo set – padrone di casa subito avanti 5-0, poi piccolo break ligure e altra sgasata mandrogna fino al +12 (15-3). Albissola cerca di limitare i danni e recupera qualche punto (18-9), però Acrobatica torna a +12 23-11. Il vantaggio si riduce leggermente, ma il set che si chiude in favore di Soriani e compagne 25-15 , 2-0.

padrone di casa subito avanti 5-0, poi piccolo break ligure e altra sgasata mandrogna fino al +12 (15-3). cerca di limitare i danni e recupera qualche punto (18-9), però torna a +12 23-11. Il vantaggio si riduce leggermente, ma il set che si chiude in favore di e compagne Terzo set – Albissola va in vantaggio di 3, ma Alessandria recupera fino al 5 pari. La parità resiste fino al 10-10, le liguri provano ancora la fuga, ma le piemontesi rintuzzano. Dal 13-13 torna il dominio delle ragazze di coach Ruscigni che mettono tra sé e le ospiti un vantaggio di 7 punti: 25-18 e 3-0.

va in vantaggio di 3, ma recupera fino al 5 pari. La parità resiste fino al 10-10, le liguri provano ancora la fuga, ma le piemontesi rintuzzano. Dal 13-13 torna il dominio delle ragazze di coach che mettono tra sé e le ospiti un vantaggio di 7 punti: MVP di giornata Sofia Cattozzo, premiata dal presidente Andrea La Rosa con una confezione di Baci forniti dallo sponsor Pasticceria Gallina.

La classifica dopo 20 turni

Alessandria 51; Florens Vigevano 45; Alba 44; Chieri 42; Varese 38; Albissola 37; Gorla 34; Venegono 26; Santena e Albenga 25; Savigliano 17; Orago Varese 16; Caselle Torino 12; Tradate 8.

Intermezzo Coppa

Il prossimo appuntamento di Acrobatica al PalaCima è previsto per sabato 6 aprile, alle 21, con Gobbo Duo Volley. Prima, però, le ragazze alessandrine saranno impegnate nella Final Four di Coppa Italia B2 a Campobasso, in programma il 29 e il 30 aprile.