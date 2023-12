Volley femminile B2: Acrobatica Group vince ancora, 3-1 su Orago, e riduce il distacco dalla vetta

L’Acrobatica Alessandria è tornata al PalaCima dopo 3 gare esterne, ma il trend non è cambiato: vittoria. Le ragazze di Ruscigni hanno battuto 3-1 l’Amatori Atletica Orago, sotto gli occhi dell’assessore Vittoria Oneto e di Enzo Cirimele, responsabile Tecnocasa e presidente dei commercianti del Cristo. In classifica i 3 punti sono importantissimi perché permettono alle ragazze alessandrine di portarsi a -1 dalla vetta.

Acrobatica Alessandria-Orago 3-1 (25-21, 25-18, 19-25, 25-18)

Primo set – Alessandria allungare subito (7-2) e mantiene il vantaggio (18-10). Orago recupera fino al 24-21, ma poi sbaglia in battuta e regala a Soriani e compagne il punto finale: 25-21, 1-0.

Secondo set – Acrobatica subito in vantaggio fino al +7 (12-5), poi recuperano le varesotte fino al 15-14. Alessandria torna a +5 (21-16) e chiude aumentando il vantaggio: 25-18, 2-0.

Terzo set – equilibrio fino al 9 pari, poi le lombarde prendono fiducia e allungano fino al +5 (17-12), controllando la gara fino a chiudere il parziale 19-25, 2-1.

Quarto set – Orago parte forte cercando la parità, ma niente scossoni fino al 7-7. Le ragazze di Ruscigni poi strappano fino al +6 (17-11), ma Varese di rifà sotto 18-16 e poi 20-17. Accelerata decisiva di Acrobatica che chiude set e match: 25-18 e 3-1.

La classifica dopo 10 giornate

Florens Pavia 26; Alessandria 25; Alba 22; Albissola 21; Chieri 20; Gorla 19; Varese 18; Santena 14; Venegono 13; Albenga 8; Caselle 7; Orago, Savigliano 6; Tradate 5.

Le parole

Coach Ruscigni: “Non mi aspettavo di essere in questa posizione di classifica, abbiamo messo tanto fieno in cascina e mi auguro di fare ancora meglio nel girone di ritorno. Il 2023 è stato un anno positivo, ma abbiamo ancora tanto da lavorare per migliorarci. Se riusciamo a migliorare anche solo la metà di ciò che abbiamo in programma, possiamo diventare più pesanti di come siamo oggi”.

La migliore in campo Romina Marku, premiata con i baci di Gallina: “Non era una partita da sottovalutar,e nonostante la loro posizione in classifica. Noi abbiamo mollato leggermente nel terzo, poi però abbiamo recuperato bene portando a casa questi 3 punti senza arrivare al tie-break. Non mi aspettavo il premio, ma sono contenta di aver dato una mano alla squadra. Aspettiamo la capolista qui al Palazzetto, a casa nostra: vogliamo fare bene e vogliamo dimostrare di essere una delle candidate a salire”.