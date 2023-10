Pallavolo femminile B2: Acrobatica Group vince ancora, 3-1 ad Albenga, e vola al comando

Seconda vittoria di fila per le ragazze di coach Ruscigni.

Vigo Albenga Volley-Acrobatica Group AL 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 13-25)

PRIMO SET – Equilibrio fino al 4-4, poi allungo piemontese fino al 6-13. Da lì in avanti il vantaggio ospite resta costante fino alla chiusura del parziale: 19-25 e 0-1.

SECONDO SET – La frazione si mantiene in sostanziale equilibrio fino al 10-8 per le liguri. Il distacco poi si allarga nel corso del set che le padrone di casa chiudono 25-17, 1-1.

TERZO SET – Si apre all’insegna dell’equilibrio fino all’8-10 per le alessandrine. Il vantaggio aumenta fino al 12-18, ma la squadra di casa tenta la rimonta e recupera punti fino al 21-24. Ma sul successivo cambio palla le alessandrine sfruttano il set-point e chiudono 21-25, 1-2.

QUARTO SET – Si combatte punto a punto fino al 6 pari, poi Alessandria mette la freccia e si porta al massimo vantaggio (+13) fino all’11-24. Albenga recupera un paio di punti, ma Soriani e compagne sono troppo superiori e finiscono 13-25, 1-3.