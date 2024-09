Volley femminile B2: Acrobatica Alessandria nel girone A

La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto la composizione dei gironi dei Campionati di Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminile per la stagione 2024/2025. Complessivamente prenderanno parte ai tornei di Serie B un totale di 308 squadre, così divise: 112 di B maschile, 56 di B1 femminile e 140 di B2 femminile. La regular season dei Campionati di Serie B 2024/2025 prenderà il via il weekend del 12 e 13 ottobre 2024 per concludersi invece il 10 e l’11 maggio 2025.

In questa stagione sportiva verranno assegnate:

6 promozioni in Serie A3 maschile

4 promozioni in Serie A2 femminile

16 promozioni in Serie B1 femminile

Acrobatica Group AL è stata inserita nel girone A.