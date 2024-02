Volley femminile B2: Acrobatica Alessandria batte 3-0 Albenga e torna da sola al comando

È tornata ieri sera alla vittoria Acrobatica Group dopo il passo falso di Alba. Le ragazze di coach Ruscigni hanno superato in 3 set Vigo Albenga , sotto gli occhi del sindaco Giorgio Abonante che, a fine gara, ha premiato l’ MVP Francesca Mirabelli , premiata con la confezione di Baci di Gallina. Questi i parziali del 3-0 finale: 25-17, 26-24, 25-19.

La partita

Primo set – equilibrio fino al 4 pari, poi Alessandria mette qualche punto tra sé e le avversarie. Il vantaggio aumenta fino al +6 (12-6), con Albenga che recupera fino al -4 (16-12). Le alessandrine poi allungano fino al 21-13 e questo vantaggio rimane pressoché invariato fino alla chiusura del set: 25-17 , 1-0.

Secondo set – sostanziale parità fino al primo allungo di Soriani e compagne (+4, 9-5). Vigo recupera lo svantaggio e pareggia sul 14-14. Il parziale, molto combattuto, resta in equilibrio fino al 20-20, quando le liguri allungano di due punti (20-22). Alessandria riesce a rimanere nel set e recupera lo svantaggio, ma Albenga scappa ancora due volte, sempre ripresa. Sul 24-24 Acrobatica spinge e chiude 26-24 , 2-0.

Terzo set – punto a punto fino al 6-6, poi la squadra di casa prende il largo, (13-9), aumentando via via il vantaggio (24-16). Albenga annullare due match-balls, poi Acrobatica chiude senza grandi problemi: 25-19, 3-0.

Le parole a fine gara

Coach Marco Ruscigni: “Loro hanno servito meglio nel 2° set e ci hanno messo un po’ in crisi, però siamo stati poi bravi a reggere l’urto e a rispondere, vincendo il set con l’inserimento di chi era in panchina. Dametto durante il riscaldamento si è fatta male a una spalla, probabilmente una contrattura, ha stretto i denti e ha giocato ugualmente, e Gatti ha avuto l’influenza tutta la settimana. Dopo il passaggio a vuoto di Alba, la vittoria di oggi dimostra che ci siamo. Un momento di calo è fisiologico, anche perché essere primi non è mai facile. Albenga è una squadra che gioca per non retrocedere, ma siamo stati bravi a rimanere in partita, nonostante il calo. E’ un segnale che stiamo maturando”.

Francesca Mirabelli: “Questa partita era importantissima soprattutto dal punto di vista morale, perché dopo la sconfitta con Alba avevamo bisogno di conferme. E’ stata una settimana tosta, a livello fisico e mentale, ma abbiamo risposto al meglio alla pressione. Non era facile perché loro hanno un gioco veloce e fastidioso ed era importante partire subito bene. Siamo una squadra unita, solida, che riesce a venire fuori in maniera positiva. Dopo Alba abbiamo lavorato sulle carenze e abbiamo corretto. Sono contenta per Furegato, entrata con sicurezza, e anche per le altre ragazze che sono riuscite a gestire bene la pressione nelle fasi delicate”.

La classifica dopo 15 turni

Alessandria 37; Florens Vigevano 36; Alba 34; Albissola 33; Chieri 31; Varese 28; Gorla 24; Santena 21, Venegono 18; Albenga 17; Savigliano 12; Orago 11; Caselle 7; Tradate 6.