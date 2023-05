Dopo 7 anni consecutivi l’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme saluta la serie B1, terzo livello pallavolistico nazionale femminile. Al termine di una stagione difficoltosa e sfortunata, la sconfitta casalinga contro il Volley Parella Torino, ultima tra le mure amiche di Mombarone, ha ufficializzato ciò che ormai era nell’aria da tempo. Le termali, facendo 6 punti, avrebbero avuto una remota possibilità di giocarsi uno spareggio per non retrocedere, ma l’ipotesi era surreale, visto che i punti fatti in tutto il girone di ritorno sono stati solo 4.

Dopo questa gara la retrocessione in B2 è matematica e si prospetta, per la pallavolo provinciale, un derby con l’Alessandria Volley che sta dominando la C1 ma che ancora deve fare il passo finale.

La partita

Arredo Frigo Valnegri Acqui T. – Volley Parella Torino 0-3 (15-25, 14-25, 16-25)

PRIMO SET – In un match a senso unico, le torinesi spingono e si portano a +5; le acquesi si mettono all’inseguimento e riuscono a stare attaccante fino al 10-13. Ma la formazione ospite prosegue il suo monologo e chiude con 10 lunghezze di vantaggio: 15-25 e 0-1 .

Dopo tre scambi in equilibrio, il Volley Parella va in vantaggio. Arredo Frigo resiste fino al 6-7, poi le ospiti incrementano vantaggio che si fa sempre più largo e le termali, man mano, perdono le speranze. Il divario finale è netto come nella frazione precedente: 14-25, 0-2.

Senza storia come i precedenti, dominato dalla squadra torinese che chiude i conti e ottiene l'accesso matematico ai playoff per la promozione: 16-25, 0-3.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Zonta 4, Bondarenko 5, Mirabelli 7, Cattozzo 1, Scardigli 10, Bergese 3, Zenullari (L), Raimondo (L), Lombardi, Fabbrini. N.e: Ruggiero, Grotteria, Fiscaletti. All. Marenco.

Volley Parella Torino: Camperi 10, Deambrogio 7, Cicogna 17, Damato 11, Mabilo 6, Polezzi 2, Fantini (L), Tosini 2. N.e: Tapalaga, Fano, Tognoni, Esposito, Tullio. All. Barisciani.

La classifica dopo 23 giornate

SERIE B1, GIRONE A: Parella Torino 52; FGL Zuma* 54; Savis Volpiano 53; Garlasco 49; Prochimica Biella 42; Liberi&Forti 37, Toscana Garden 34; Libellula 29; Rimont Genova 26; Valdarno 23; Igor Trecate 20; Arredo Frigo Acqui 14; Caselle 11. *1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.