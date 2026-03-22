Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-1 a Mondovì e resta al 3° posto

DiRaimondo Bovone

Mar 22, 2026 , , , ,
Foto PH Silvestri.

Quando mancano 7 giornate alla fine del campionato, sono ben 9 sono gli scontri diretti da giocare, determinanti per il podio, con le prime 3 promosse in serie A3. Ieri sono state 2 le sfide di cartello: la prima ha visto il Palau Capo d’Orso battere la capolista Florens Vigevano (3-1), la seconda invece era quella delle alessandrine dell’Acrobatica che hanno espugnato il PalaManera di Mondovì per 3-1 (23-25, 25-16, 19-25, 24-26).
CLASSIFICA DOPO 20 GIORNATE: Garlasco 52; Florens Vigevano 51;  Acrobatica Alessandria 47Villa Cortese 46; Palau 39; Mondovì 38Bellusco 28; Cus Torino 24; Cogne 23; Novara e Cagliari 17; Parella 14; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – 1° SET – Alessandrine sempre avanti, ma con piccoli vantaggi. Sul 18-14, però, i 5 punti consecutivi delle locali hanno ribaltato il punteggio (19-18) e ci è voluta un’impennata di Balboni e compagne per tornare davanti (22-19) per poi chiudere con fatica e sofferenza sul 25-23, 1-0.
2° SET – Parziale da dimenticare per la compagine “mandrogna”: sotto 12-10, hanno avuto un black-out perdendo 8 punti di fila. Sul 20-10 è diventato difficile rimontare: le ragazzo di coach Napolitano ci hanno provato, riuscendo però solo a ridurre di poco lo svantaggio, fino al 25-16, 1-1
3° SET – Riordinate le idee e ritrovata la determinazione vincente, Favero e compagne sono partite a razzo (8-2), tenendo a distanza le avversarie che tentavano la rimonta: 14-10, poi 21-14, quindi 25-19 e 2-1.
4° SET – Altra partenza fortissima delle ospiti, avanti nel punteggio 18-12 a metà frazione. Ma le monregalesi sono risalite con pazienza e determinazione fino al 18-16, tenendo il ritmo fino a raggiungere la parità sul 24-24. A questo punto, come in molte altre situazioni simili, la voglia di vittoria di Acrobatica ha avuto la meglio, chiudendo 26-24 e 3-1.

LE PAROLE – Così il presidente Andrea La Rosa a fine gara: “Venire a Mondovì e fare 3 punti in un Palazzetto che trasuda storia della pallavolo, è davvero una grande soddisfazione. Siamo molto contenti per aver vinto, anche perché giocavamo contro una grande squadra a cui stasera bisognava fare il punto 3 volte per quanto difendevano bene. Complimenti alle nostre ragazze, al Coach ed a tutto lo staff per averci regalato questa serata”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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