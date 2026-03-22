Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-1 a Mondovì e resta al 3° posto

Quando mancano 7 giornate alla fine del campionato, sono ben 9 sono gli scontri diretti da giocare, determinanti per il podio, con le prime 3 promosse in serie A3. Ieri sono state 2 le sfide di cartello: la prima ha visto il Palau Capo d’Orso battere la capolista Florens Vigevano (3-1), la seconda invece era quella delle alessandrine dell’Acrobatica che hanno espugnato il PalaManera di Mondovì per 3-1 (23-25, 25-16, 19-25, 24-26).

CLASSIFICA DOPO 20 GIORNATE: Garlasco 52; Florens Vigevano 51; Acrobatica Alessandria 47; Villa Cortese 46; Palau 39; Mondovì 38; Bellusco 28; Cus Torino 24; Cogne 23; Novara e Cagliari 17; Parella 14; Chieri e Volpiano 12. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

LA GARA – 1° SET – Alessandrine sempre avanti, ma con piccoli vantaggi. Sul 18-14, però, i 5 punti consecutivi delle locali hanno ribaltato il punteggio (19-18) e ci è voluta un’impennata di Balboni e compagne per tornare davanti (22-19) per poi chiudere con fatica e sofferenza sul 25-23, 1-0.

2° SET – Parziale da dimenticare per la compagine “mandrogna”: sotto 12-10, hanno avuto un black-out perdendo 8 punti di fila. Sul 20-10 è diventato difficile rimontare: le ragazzo di coach Napolitano ci hanno provato, riuscendo però solo a ridurre di poco lo svantaggio, fino al 25-16, 1-1

3° SET – Riordinate le idee e ritrovata la determinazione vincente, Favero e compagne sono partite a razzo (8-2), tenendo a distanza le avversarie che tentavano la rimonta: 14-10, poi 21-14, quindi 25-19 e 2-1.

4° SET – Altra partenza fortissima delle ospiti, avanti nel punteggio 18-12 a metà frazione. Ma le monregalesi sono risalite con pazienza e determinazione fino al 18-16, tenendo il ritmo fino a raggiungere la parità sul 24-24. A questo punto, come in molte altre situazioni simili, la voglia di vittoria di Acrobatica ha avuto la meglio, chiudendo 26-24 e 3-1.

LE PAROLE – Così il presidente Andrea La Rosa a fine gara: “Venire a Mondovì e fare 3 punti in un Palazzetto che trasuda storia della pallavolo, è davvero una grande soddisfazione. Siamo molto contenti per aver vinto, anche perché giocavamo contro una grande squadra a cui stasera bisognava fare il punto 3 volte per quanto difendevano bene. Complimenti alle nostre ragazze, al Coach ed a tutto lo staff per averci regalato questa serata”.