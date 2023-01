Vittoria facile facile per le acquesi che respirano in classifica. L’Arredo Frigo Valnegri ha stravinto contro Caselle, recuperando 3 dei 4 punti che le separavano. Dopo un 1° set più combattuto, ma comunque ben gestito nei momenti cruciali, nel 2° e nel 3° parziale non c’è stata storia. La ‘cura Irene Zonta‘ ha funzionato: l’opposta livornese, ritornata ad Acqui dopo 8 anni per aiutare la squadra, ha fatto segnare 13 punti e 3 errori soltanto. Una buona prestazione sua e di tutto il gruppo.

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme – Caselle Volley 3-0 (25-21, 25-11, 25-11)

Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme: Bondarenko 11, Bergese 9, Zonta 13, Scardigli 8, Mirabelli 14, Cattozzo 1, Raimondo (L). N.e: Ruggiero, Grotteria, Fabbrini, Zenullari (L), Lombardi, Fiscaletti. All. Marenco.

Caselle Volley: Garrafa 1, Gorgoni 5, Fano 5, Fragonas 8, Palumbo 3, Quilico 2, Panciroli (L) Borsero 2, Bertot 2. N.e: Rebecchi, Tessari, Nogarotto. All. Perrotta.

I commenti

Così ha dichiarato patron Valnegri a fine gara: “Siamo tornati sul mercato per una giocatrice d’esperienza che conoscesse già l’ambiente. Oggi Irene ha fatto una buona partita e ha sbagliato pochissimo. La situazione è ancora dura, ma questa vittoria è importante per il morale. Dobbiamo continuare a migliorare, ma se continuiamo come oggi possiamo farcela”

Sulla prestazione delle ragazze coach Marenco ha così commentato: “Stasera ho visto cose ben fatte, è un primo passo. Non dobbiamo illuderci ma continuare a premere l’acceleratore, con umiltà, consci che abbiamo tutto il girone di ritorno, più il recupero, per risalire una classifica al di sotto delle aspettative”.

Il prossimo turno

Sarà fondamentale: le ragazze acquesi, salite con questa vittoria a 7 punti, dovranno recuperare contro Igor Trecate la gara della 2^ giornata rinviata, con tutte le altre squadre ferme per la sosta. Una vittoria porterebbe al sorpasso di Caselle, attualmente a 8 punti, e ad agguantare Genova, quart’ultima a quota 10.