‘Vochieri Rugby’, buon 7° posto alle finali nazionali

La squadra di rugby della scuola Vochieri di Alessandria ha ottenuto il 7° posto (su 13 finaliste) alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico tenutasi a Roseto degli Abruzzi la scorsa settimana (22-26 maggio).

In questa edizione 2023, riservata alle squadre delle scuole secondarie di I grado (ex medie), i ragazzi del rugby si sono misurati contro le migliori formazioni d’Italia meritandosi un piazzamento di tutto riguardo. Per i ‘magnifici 9’ della scuola Vochieri ( Bonamico, Duta, Filip, Lusci, Ferrari, Dallerba, Giribaldi, Sguaizer, Stefanetto ), accompagnati dagli insegnanti Elsa Palmieri e Stefano Moressa (foto), sono stati 3 giorni ricchi di gare e manifestazioni, fino alla condivisione finale delle specialità culinarie delle varie regioni.

Momenti ricchi di emozione, dove l’avversario in campo è diventato amico fuori, dove sono emersi tutti i valori formativi ed educativi dello sport, nel segno del famoso ‘terzo tempo’ introdotto prorio dal rugby.

Un grazie ai nostri atleti, alle famiglie che hanno sostenuto e seguito e a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile.