Vince il Perugia 2-0: la Next Gen cade dopo 10 turni positivi, ma tiene la posizione playoff

Dopo 10 partite con punti, la baby-Juve di Brambilla è uscita sconfitta dal ‘Curi’ di Perugia, 2-0. Ora in classifica gli umbri sono quarti a 49 punti, sempre all’inseguimento del terzo posto, mentre i piemontesi, fermi a quota 37, scendono dall’8° al 9° posto ma sempre dentro la griglia playoff.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza grandi sussulti, il Perugia è passato al 44′ con l’ex-Alessandria Sylla, servito dentro l’area da Matos. L’attaccante senegalese ha controllato, si è girato salendo sul pallone e ha infilato Scaglia nell’angolo lontano. Arrivato a gennaio, per lui è il 3° gol.

Nella ripresa i padroni di casa sono partiti forte per chiuderla e ci sono riusciti al 55′ col difensore olandese Lewis, nato a Curacao, bravo nel tap-in (1° gol in Italia) dopo un erroraccio del portiere Scaglia su tiro del colombiano Paz. Il giovane portiere (luglio 20004) è stato schierato da Brambilla per la chiamata in prima squadra del titolare Daffara.

Sotto i 2 gol, la Juve ha reagito: prima con Salifou, che dal disco del rigore ha tirato centrale, permettendo la parata del portiere Adamonis, poi col neo entrato Guerra, che al 69′ con una gran giocata ha incrociato col sinistro trovando il palo a portiere battuto. Sfortuna. Ancora Juve al 71′, ma su corner il liberissimo Da Graca ha schiacciato di testa in bocca al portiere.

Calata la pressione bianconera, nel finale si è rivisto il Perugia, protagonista il velocissimo Paz che, col destro, ha sfiorato il terzo gol.

Interrotta la serie positiva, la Next Gen proverà a riprendere il cammino virtuoso sabato prossimo (16,15) in casa contro il Gubbio, mentre i ‘grifoni’ umbri, ancora fra le mura amiche, ospiteranno sabato (20.45) la Recanatese.