Julio Velasco: “Sono molto orgoglioso di questa vittoria”

Set 8, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Sono state complicate le gare con Brasile e Turchia. Alle Olimpiadi è successa una cosa che non è normale. Abbiamo vinto tutte le partite 3-0, ho detto da subito che non era normale”. Lo ha dichiarato a Malpensa il ct dell’Italia femminile di volley campione del mondo, Julio Velasco, al ritorno dalla Thailandia. “Sin da subito ho detto alle ragazze di prepararci per momenti così, loro sono state bravissime. Sono molto orgoglioso di questa vittoria, per me il valore morale e la mentalità hanno un peso maggiore”.pia/mc/mca2

