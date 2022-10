Un gol di Filip regala ai grigi la prima vittoria esterna: 1-0 al San Donato Tavarnelle

L’Alessandria ha vinto la prima gara esterna del suo campionato, 1-0, grazie ad un gol di Filip al 26′ del secondo tempo, infilando 3 punti importantissimi nella sua asfittica classifica. Ora con 6 punti la posizione è la 18^ e non più l’ultima, dunque zona playout e non più retrocessione diretta, anche se la difesa è ancora la più battuta del girone B (15).

E non è tutto. Non si tratta solo della prima vittoria fuori casa (la seconda totale), ma anche della prima volta senza gol subìti, come si dice in gergo TV ‘clean sheet‘. Piccoli passi avanti nello sviluppo della stagione, per molti versi disgraziata, scombinata e bersagliata da infortuni. Ma aver vinto questa partita all’inizio di una settimana cruciale (3 gare in 8 giorni) rappresenta una bella iniezione di fiducia per il gruppo che, piano piano, sta trovando le proprie gerarchìe.

Un risultato che fa respirare tutto l’ambiente e che sarà da confermare nelle due sfide successive di una settimana-senza-respiro: mercoledì in casa con la Torres (ore 21) e domenica 23 sul campo della Vis Pesaro (14.30). Tutto da fare, tutto da conquistare, niente di scontato: i punti salvezza vanno ‘sudati’ uno per uno.