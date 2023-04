Un gol dell’ex Chiarello regala il successo al Cesena in dieci e condanna i grigi al quartultimo posto

Cesena ai playoff col 2° posto, Alessandria ai playout col 17°. A decidere, con un gol dei suoi, l’ex-grigio Riccardo Chiarello, furbo a smarcarsi e abile nella conclusione, con la sua squadra in inferiorità numerica da una dozzina di minuti per l’espulsione (rosso diretto) di un altro ex, Corazza.

Nessuna novità, a dire il vero, per quanto riguarda l’esito: il Cesena era già certo dei playoff, idem l’Alessandria per i playout.

Restava in bilico la posizione: ad entrambe serviva la vittoria e ha vinto la squadra più forte, più attrezzata, con più qualità.

Si pensi che nella prima mezzora i calci d’angolo erano 10-0 per il Cesena, 12-1 alla fine.

Il Cesena ha vinto grazie anche al coraggio del suo allenatore, Mimmo Toscano, che con la squadra in 10 ha messo 4 attaccanti andando a prendersi la partita. In verità il coraggio l’ha avuto anche il tecnico di casa, Maurizio Lauro, che ha cambiato per vincere, ma alla fine la differenza l’ha fatta la qualità dei giocatori.

Gli episodi

9′ pt – sinistro di Corazza , libero in area, e parata di Liverani .

sinistro di , libero in area, e parata di . 11′ pt – grande azione Cesena, Albertini libero a destra tira a colpo sicuro, ma Liverani salva in angolo.

grande azione Cesena, libero a destra tira a colpo sicuro, ma salva in angolo. 24′ pt – bella uscita di Liverani in anticipo su Adamo , che non riesce a tirare.

bella uscita di in anticipo su , che non riesce a tirare. 40′ pt – punizione di Sini , testa di Checchi , parata centrale di Tozzo .

punizione di , testa di , parata centrale di . 45′ pt – bella fuga di Lamesta , dribbling e sinistro a giro che sfiora al palo.

bella fuga di , dribbling e sinistro a giro che sfiora al palo. 20′ st – conclusione di Adamo da dentro l’area, parata centrale di Liverani .

conclusione di da dentro l’area, parata centrale di . 25′ st – il 2° assistente segnala all’arbitro la gomitata di Corazza e Checchi : rosso diretto, Cesena in dieci .

il 2° assistente segnala all’arbitro la gomitata di e : rosso diretto, . 28′ st – Lamesta ci prova da fuori, sinistro altissimo.

ci prova da fuori, sinistro altissimo. 37′ st – rimessa laterale Cesena , palla a Mustacchio che crossa basso, palla fra le gambe di Baldi , Chiarello liberissimo a centro area tocca in rete di sinistro, 0-1 .

rimessa laterale , palla a che crossa basso, palla fra le gambe di , liberissimo a centro area tocca in rete di sinistro, . 44′ st – Alessandria all’attacco, colpo di testa di Sylla alto.

all’attacco, colpo di testa di alto. 48′ st – splendido assist di Stiven Shpendi per Chiarello, para ancora Liverani.