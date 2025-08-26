Sport

Ciclismo: Turner vince la 4^ tappa della Vuelta, Gaudu nuova maglia rossa

Di

Ago 26, 2025

VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Turner si aggiudica la quarta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Susa-Voiron, di 206.7 chilometri. Il ciclista britannico della Ineos Grenadiers vince la volata finale battendo i belgi della Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen e Edward Planckaert, rispettivamente secondo e terzo. David Gaudu (Groupama-Fdj), trionfatore nella tappa di ieri, arriva 25esimo e si prende la maglia rossa di leader della corsa. Il francese ha lo stesso tempo totale di Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) ma ha piazzamenti migliori rispetto al danese, oggi 42esimo, che perde dunque la vetta della classifica generale.
L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) resta in terza piazza nella generale con 8 secondi di ritardo dal duo di testa.
Domani la quinta frazione, una cronometro a squadre, di 20 chilometri, con partenza e arrivo a Figueres, in Catalogna.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Tennis, US Open: esordio agevole Sinner, 6-1 6-1 6-1 al n. 89 Kopriva

Ago 26, 2025
Sport

Mondiali di volley: 3-1 al Belgio, azzurre agli ottavi da prime

Ago 26, 2025
Motori Sport

Formula 1: Perez e Bottas i 2 piloti per il debutto della Cadillac nel 2026

Ago 26, 2025

Ti sei perso...

Sport

Tennis, US Open: esordio agevole Sinner, 6-1 6-1 6-1 al n. 89 Kopriva

Ago 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025