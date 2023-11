Troppa Triestina per i grigi, 0-3. L’olandese Redan segna una tripletta e si porta a casa il pallone

Dopo quattro risultati utili di fila, l’Alessandria cade in casa 3-0 contro la Triestina, che al Moccagatta non perde da 45 anni (7 gare giocate). Troppo forte la squadra ospite, per una notte capolista con Padova e Mantova (che gioca domani).

Alla quinta gara in 15 giorni, i grigi hanno pagato un po’ la stanchezza, fisica e mentale, per il tour de force che, e da un lato ha tirato fuori la squadra dal fondo della classifica, accorciando sulle formazioni che precedono, dall’altro ha tolto energie per affrontare una squadra nettamente più forte.

In più l’assenza di Nichetti per un problema fisico ha indebolito il centrocampo mandrogno, dominato dagli avversari nonostante la buona volontà e la grinta messe in campo. Ma la qualità tecnica e la fisicità dei centrocampisti giuliani ha avuto quasi sempre la meglio, tant’è che il portiere Matosevic non ha compiuto nessuna vera parata, nonostante gli 8 angoli (a 4) battuti dai grigi. Per non parlare poi degli attaccanti alabardati, Lescano e Redan, primo e secondo in classifica cannonieri con 8 e 7 reti.

Mister Banchini ha provato ha scuotere i suoi, anche con i cambi, ma non c’è stato nulla fa fare. “D’altronde lo sapevamo che erano più forti – ha spiegato – ma l’ammonizione dopo 2′ di Foresta e qualche errore ci hanno penalizzati. Nella ripresa abbiamo provato, spingendo e aggredendo sempre, ma la Triestina del mio amico Tesser (i due si sono abbracciati prima dell’inizio) sa stare bene in campo”.

Le emozioni della gara

9′ pt – bella azione della formazione ospite che porta Ciofani al cross dal fondo, Redan si smarca bene in area e tocca in rete, 0-1 .

43′ st – il sontuoso Correia serve in profondità Redan, lui semina gli avversari in dribbling e la mette dentro, 0-3. Poi porta a casa il pallone.