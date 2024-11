Serie A: 3-0 dell’Atalanta a Napoli, doppietta di Lookman e gol di Retegui

NAPOLI (ITALPRESS) – L’Atalanta stravince in casa del Napoli e in attesa dell’Inter si piazza al secondo posto. Doppietta di Lookman e gol di Retegui nel 3-0 di Maradona, i nerazzurri strappano la quinta vittoria consecutiva. Seconda sconfitta per il Napoli che resta in testa alla classifica, nel prossimo turno ci sarà il big match contro l’Inter. I bergamaschi, invece, affronteranno l’Udinese prima della sosta.

Pronti-via, gli ospiti hanno subito trovato la rete del vantaggio al 10′: De Roon ha aperto il gioco, decisiva la sponda di De Ketelaere a liberare Lookman, l’attaccante nigeriano ha colpito al volo col mancino superando Meret. Rabbiosa la reazione da parte dei padroni di casa, un minuto più tardi McTominay ha colpito il palo con un gran tiro dalla distanza. I partenopei hanno faticato parecchio a trovare lo spunto, al 31′ è stato ancora Lookman a siglare la rete del 2-0, un tiro di collo pieno arrivato dopo un suggerimento di De Ketelaere. Il raddoppio atalantino ha messo in difficoltà gli azzurri, Pasalic di testa si è divorato la rete del 3-0 in pieno recupero.

Nel secondo tempo i nerazzurri sono andati vicini al 3-0 con Kolasinac, ma la rete del bosniaco è stata annullata per una posizione irregolare. Conte ha provato a mandare in campo Raspadori e Ngonge per cercare di aumentare il peso offensivo, al 20′ Carnesecchi si è superato sul colpo di testa di Buongiorno. Il Napoli ha provato di nuovo ad aumentare il ritmo nel finale, l’Atalanta si è difesa concedendo poco e nulla: poco prima di uscire Lookman, lanciato da Kossounou, si è divorato l’occasione per il 3-0. A cinque minuti dal termine Ngonge ha provato a sorprendere la Dea con un colpo di testa, ma l’ex Verona non ha trovato lo specchio della porta. Il tris dei bergamaschi è arrivato con Retegui in pieno recupero, ora a quota 11 gol in 11 partite giocate.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).