Torna il derby del Moccagatta, ma solo in amichevole: domani alle ore 18

Non è ancora tempo di sfide importanti. Il derby del ‘Moccagatta’ Alessandria-Juventus Next Gen, partita unica nel suo genere, fra 2 squadre di città diverse della stessa regione che usano lo stesso stadio, torna domani pomeriggio, con inizio alle ore 18. Sarà un’amichevole, che qualcuno chiama text-match e qualcun altro allenamento congiunto. Ma quello è: una partitella fra amici, o poco più, senza punti in palio, con zero agonismo per tenere lontani gli infortuni, fastidiosi in questo momento della stagione.

I giovani bianconeri (serie C girone A), con Massimo Brambilla seduto in panchina per il 5° anno consecutivo, partiranno con la Coppa Italia domenica 16 agosto (ore 18, in casa contro il Forlì) e in campionato sabato 22 agosto (ore 18, in casa contro il Novara).

L’Alessandria, con il nuovo allenatore Marco Sesia, dopo 2 stagioni trionfali in Promozione ed Eccellenza si prepara alla serie D, che in settimana conoscerà la composizione dei gironi (mercoledì 5 agosto), a seguire i calendari, con inizio fissato per domenica 23 agosto (Coppa Italia) e domenica 6 settembre (campionato).

Aperta solo la tribuna, biglietto unico 5 euro, ingresso dalle ore 17.

La storica facciata dello stadio ‘Moccagatta’, costruito nel 1929