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Torna il derby del Moccagatta, ma solo in amichevole: domani alle ore 18

DiRaimondo Bovone

Ago 3, 2026 , , , , ,
Credito immagine: Alessandria Calcio

Non è ancora tempo di sfide importanti. Il derby del ‘Moccagatta’ Alessandria-Juventus Next Gen, partita unica nel suo genere, fra 2 squadre di città diverse della stessa regione che usano lo stesso stadio, torna domani pomeriggio, con inizio alle ore 18. Sarà un’amichevole, che qualcuno chiama text-match e qualcun altro allenamento congiunto. Ma quello è: una partitella fra amici, o poco più, senza punti in palio, con zero agonismo per tenere lontani gli infortuni, fastidiosi in questo momento della stagione.
I giovani bianconeri (serie C girone A), con Massimo Brambilla seduto in panchina per il 5° anno consecutivo, partiranno con la Coppa Italia domenica 16 agosto (ore 18, in casa contro il Forlì) e in campionato sabato 22 agosto (ore 18, in casa contro il Novara).
L’Alessandria, con il nuovo allenatore Marco Sesia, dopo 2 stagioni trionfali in Promozione ed Eccellenza si prepara alla serie D, che in settimana conoscerà la composizione dei gironi (mercoledì 5 agosto), a seguire i calendari, con inizio fissato per domenica 23 agosto (Coppa Italia) e domenica 6 settembre (campionato).
Aperta solo la tribuna, biglietto unico 5 euro, ingresso dalle ore 17.

La storica facciata dello stadio ‘Moccagatta’, costruito nel 1929

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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