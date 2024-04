“Thai Boxe Mania”: Zahe lascia da campione vincendo l’ultimo match in carriera

È calato ufficialmente il sipario sulla 14^edizione di “Thai Boxe Mania – Future Legends” , la storica manifestazione di sport da combattimento , andata in scena sabato 20 aprile al Pala Gianni Asti di Torino.

Una giornata di grande spettacolo dedicata interamente al mondo del fighting, con la presenza di alcuni dei migliori atleti della scena internazionale di ‘muay thai’ e ‘thai boxe’ che hanno infiammato i cuori degli appassionati.

L’addio di Zahe

L’attesa del pubblico era tutta per lui, Christian Zahe, 40enne torinese che aveva preannunciato il ritiro dall’agonismo. Un cammino di successi e trionfi lungo 16 anni, che si è chiuso con l’ennesima vittoria.

Nel match che ha chiuso l’evento Zahe ha battuto l’ostico belga Tarik Mahillon, aggiudicandosi il titolo di Campione della WKN International Championship Muay Thai Super Lightweight division.

Il Pala Gianni Asti, tutto in piedi per Zahe, gli ha dedicato minuti di applausi.

Le parole

Così Christian Zahe a fine serata: “Sono molto emozionato, tutto questo affetto mi ha colpito. Ne sono onorato. Sono molto felice per la vittoria, ma c’è un pizzico di tristezza perché dico addio a quella che per quasi 17 anni è stata la mia vita. Ringrazio tutti coloro che sono venuti a sostenermi questa sera. Ci tenevo molto a chiudere qui la carriera qui, nell’evento organizzato dal mio maestro Carlo Barbuto. Adesso mi dedicherò ad allenare il gruppo di agonisti della Thai Boxe Torino”.

Il main event

L’evento principale della serata, al di là dell’addio di Zahe, è stata la sfida tra il franco-algerino Brice Delval (Campione del Mondo nel 2019) e l’italo-argentino Ignacio Tenaglia. Le due stelle della serata hanno dato vita ad un match intenso ed equilibratissimo, terminato in pareggio. Tre round dall’altissimo tasso tecnico ed emotivo per una sfida che gli appassionati non dimenticheranno facilmente.

Gli altri incontri

Sconfitta per K.O.T. al 1° round, invece, per un altro dei beniamini di casa, Michele Mastromatteo, che nel “super fight” di muay thai si è arreso al talentuoso Kpoghomou Germain.

Altre due cinture in palio: una se l’è aggiudicata il francese Lingkhao Andrany, che grazie alla vittoria sull’ucraino Rustam Vyntu è il nuovo campione mondiale della WKN World Championship Muay Thai Featherweight division.

In campo femminile l’attesa era tutta per il match che ha visto affrontarsi la torinese Giorgia Pieropan e la francese Marika Orel. Ha vinto Pieropan (verdetto unanime) aggiudicandosi la cintura WBC Muay Thai Mediterranean super-flyweight.

Crediti

L’evento è stato organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino, punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline, insieme al Promoter Alex Negro con il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas ed Endas Kombat.