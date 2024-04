Inaugurata a Serravalle l’Aula Natura di WWF e P&G: 900 bimbi a scuola nel verde

È stata inaugurata venerdì scorso a Serravalle Scrivia, presso l’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta”, l’Aula Natura realizzata e donata da WWF e Procter & Gamble. Si tratta di un’area verde di 150 mq dove circa 900 alunni di asilo, elementari e medie potranno conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, osservando il cambio delle stagioni, vivendo il concetto di biodiversità e imparando a custodire tutto questo.

Continua così a crescere il progetto delle Aule Natura del WWF, sostenuto da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” con cui l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo della partnership è realizzare, entro il 2024, oltre 60 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia. Ad oggi, con Serravalle Scrivia, sono state donate 45 Aule Natura, per un totale di oltre 8.500 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado) e circa 21.700 bambini coinvolti.