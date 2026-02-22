Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 22 febbraio

MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano-Cortina chiude con 30 medaglie, Buonfiglio “Prodotto entusiasmo diffuso”
– Modello vincente e spot per l’Italia: promossi i Giochi di Milano Cortina
– Giovannini “Dopo Pechino avevo in testa solo la medaglia”
– Oro e argento nello ski cross: il trionfo di Deromedis e la dedica di Tomasoni
