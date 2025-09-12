Sport

Vuelta di Spagna: Philipsen vince per la terza volta in volata, Vingegaard in rosso

GUIJUELO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jasper Philipsen ha vinto la 19esima e terz’ultima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Rueda-Guijuelo di 161,9 km. Il velocista belga della Alpecin-Deceuninck, nella volata di gruppo, ha anticipato il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ed il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). E’ stata una tappa senza troppi scossoni, Jakub Otruba (Caja Rural Seguros) e Victor Guernalec (Arkea B&B Hotels) hanno attaccato nei primi chilometri, il gruppo ha lasciato spazio agli attaccanti, col passare dei chilometri Otruba è rimasto da solo fino ai 51,2 km, quando il ceco è stato recuperato nuovamente dal gruppo. La tappa si è decisa nel finale col belga che ha vinto la sua terza tappa nell’attuale edizione della corsa iberica. “E’ stato un finale duro, sapevamo com’era. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, siamo andati al massimo nell’ultimo chilometro. Nel finale ho avuto qualche difficoltà, ma sono riuscito a vincere”, il commento di Philipsen. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike) mantiene 44″ di vantaggio su Joao Almeida. Domani la ventesima e penultima frazione, la Robledo de Chavela-Bola del Mundo di 165,6 km in cui il gruppo dovrà affrontare 5 GPM.
