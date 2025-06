PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Andrea Vavassori hanno trionfato, ieri in finale, nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2025. Il duo azzurro ha vince un altro torneo del Grande Slam, dopo il successo agli Us Open 2024. Battuti in finale Taylor Townsend ed Evan King con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. Per la Errani si tratta del 37° titolo internazionale in doppio, il 3° nel misto.

– foto IPA Agency –