Formula Uno: squalificate in Cina le Ferrari di Leclerc e Hamilton

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc e Lewis Hamilton squalificati dal Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Irregolarità nel peso nella Ferrari del monegasco, mentre irregolarità nell’altezza del fondo nella SF25 del britannico. Zero punti per Leclerc e Hamilton con la classifica che si stravolge completamente. Prime quattro posizioni intatte, Esteban Ocon (Haas) sale in quinta posizione, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in sesta, Alexander Albon (Williams) in settima, Oliver Bearman (Haas) in ottava, Lance Stroll (Aston Martin) in nona e Carlos Sainz (Williams) in decima. Squalificato anche Pierre Gasly (Alpine), che era 11° al traguardo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).