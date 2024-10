Tennis: Sinner batte Shelton 6-4 7-6 e vola ai quarti a Shanghai

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a vincere e a sorridere. L’altoatesino ha battuto Ben Shelton ed è approdato ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale lo statunitense, numero 16 del ranking internazionale e 14esimo favorito del tabellone, con il punteggio di 6-4 7-6 (1).

Un solo break nel primo set, ottenuto nel nono e decisivo game da Sinner, che nel quarto gioco ha annullato due palle break all’avversario. Nessun servizio perso invece nella seconda frazione, dove l’altoatesino ha dovuto fronteggiare cinque palle break: due nel sesto gioco e tre nell’ottavo game, nel quale era sotto 0-40. Poi l’italiano ha mostrato il solito strapotere nei momenti decisivi e ha dominato il tie-break, giocato in maniera impeccabile e vinto per 7-1.

Così Sinner si è preso la rivincita su Shelton, il quale lo scorso anno lo aveva battuto proprio a Shanghai, sempre negli ottavi di finale, imponendosi al tie-break del terzo set.

Adesso, nei quarti, l’azzurro affronterà il russo Daniil Medvedev, 5 del mondo e del seeding, vincente negli ottavi contro il greco Stefanos Tsitsipas, 12 del ranking Atp e decima forza del tabellone, con lo score di 7-6 (3) 6-3. Quella in programma domani sarà la 14esima sfida fra Sinner e Medvedev. Al momento, nei confronti diretti, conduce il russo per 7-6.

Soddisfatto l’azzurro al termine della gara odierna: “E’ stata una partita difficilissima: lui ha servito molto bene. Io ho trovato soltanto in alcuni punti un piccolo modo per rispondere e per difendermi al meglio. Sono molto contento per come ho gestito soprattutto le fasi importanti del match. Domani si gioca di nuovo, speriamo di alzare ancora un pò il livello del mio tennis”.

