Simone Guerra fa 13 e la Next Gen fa 3 punti: la Juventus è la ‘bestia nera’ dell’Arezzo

Altro passo avanti della baby-Juve di Massimo Brambilla verso i playoff: la vittoria 1-0 di Arezzo proietta i bianconeri a quota 45 con una partita da recuperare (mercoledì in casa con l”Entella). Si tratta della 5^ vittoria in 6 sfide contro gli amaranto toscani, contro i quali i bianconeri sono imbattuti nella loro breve storia (1 pareggio).

La vittoria è arrivata grazie al 13° gol in campionato di Simone Guerra, sempre più capocannoniere ‘all time’ del girone B di serie C (64 reti). Un gol di tecnica e astuzia: palla rubata al difensore e pallonetto al portiere, tutto al 29′ del primo tempo. Un gol che ha frenato un po’ la corsa dell’Arezzo, più aggressivo fino a quel momento ma fermato dal bravo Daffara. Dopo 4 vittorie di fila in casa, la squadra di Indiani voleva proseguire la serie, ma si è dovuta arrendere alla Next Gen che, ad inizio ripresa, ha sfiorato il raddoppio con Cerri, fermato dal portiere Trombini con un provvidenziale intervento. Ci ha provato ancora, la formazione di casa, ma una volta superato Daffara al 73′, ha trovato la traversa a dire di no al pallonetto di Gucci.

E così la baby-Juve con l’1-0 esterno ha portato a casa la posta piena, iniziando alla grande il mini ‘tour-de-force’ da 3 gare in 8 giorni: ora ce n’è 2 in casa, mercoledì l’Entella e domenica la passerella del quasi promosso Cesena. In classifica l’Arezzo resta 8° a 47 punti, avvicinato dai bianconeri che stanno al 9° con 45. Mercoledì potrebbe esserci il sorpasso.