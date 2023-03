Si gioca sabato 18 marzo alle 14.30 allo stadio ‘Artemio Franchi’.

Sei giornate alla fine, i punti si fanno pesanti, sogni e incubi popolano la fantasia. Fra Alessandria e Siena la classifica è opposta, così come gli obiettivi stagionali: una parla di playout, l’altra pensa ai playoff. Il Giudice Sportivo ha castigato entrambe per le gare di martedì: ai piemontesi 1.000 di multa per gli insulti all’arbitro (totale stagionale 5.300 €), ai toscani 2 squalifiche senza giocare, ovvero 2° e 3° portiere espulsi dalla panchina. Tanti gli assenti, da una parte e dall’altra. Curiosità: i grigi in Toscana vinsero una sola volta, 71 anni fa. Sarà mica che…

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 30 punti (7 vinte, 9 pari, 16 perse, gol 27-45), alla pari con la Vis Pesaro ma davanti per differenza reti (-18 e -27). Arriva dal pareggio (1-1) con la Fermana. Nelle 16 gare esterne ha ottenuto 15 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-2-3-1 nell’ultima partita. Miglior marcatore Galeandro (7).



SIENA – Sta al 7° posto con 47 punti (11 vinte, 14 pari, 7 perse, gol 35-29), alla pari con il Pontedera ma davanti per differenza reti (+6 e -2). Viene da 6 risultati utili (1 vinta e 5 pari). Nelle 16 gare interne ha fatto 24 punti. Il tecnico Guido Pagliuca (47) utilizza sempre il 4-3-2-1. Squalificati Berti e Manni. Miglior marcatore Paloschi (12).

I PRECEDENTI

Sono 33 dal 1938 ad oggi fra serie B e C. Il bilancio vede i toscani avanti 14 vittorie a 8 con 11 pareggi, gol 46-30. La sfida giocata al ‘Moccagatta’ nel girone di andata vide il successo del Siena 1-0 (56′ Paloschi). In Toscana il bilancio è molto negativo: una sola vittoria grigia, 2-1, il 15 giugno 1952. Ben 71 anni fa. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Luigi Catanoso (RC)

Assistenti: Pietro Pascali (BO) – Marco Pilleri (CA)

4° ufficiale: Valerio Bocchini (RM1)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: AL-Lecco 0-0 (3 feb ’21), Imolese-SI 0-0 (19 set ’21), SI-Montevarchi 2-0 (6 feb ’22). Il sig. Catanoso, 4° anno in serie C, ha diretto 40 gare in campionato e 2 in Coppa.