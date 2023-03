Il treno storico delle Centovalli torna dal 19 marzo, festa dei papà: viaggi imperdibili e tante novità

Il treno storico delle Centovalli riparte il 19 marzo 2023, festeggiando i papà e proponendo un ricco calendario di uscite con tante novità.

Il treno storico

I viaggi sono proposti dal 2020, grazie alla collaborazione tra FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi) e SEFT (Società Esercizio Ferroviario Turistico), allo scopo di riscoprire la storica linea ferroviaria tra Locarno e Camedo, viaggiando su materiale rotabile storico. Il treno parte solo dalla stazione sotterranea delle FART a Muralto e viaggia in direzione di Camedo ad una velocità massima di 40 km/h, offrendo ai passeggeri ancor più tempo per ammirare il suggestivo e selvaggio paesaggio delle Centovalli.

Le parole

Il Capo servizio Marketing Monica Brancato Gliozzi commenta così la riapertura: “La stagione ripartirà per la festa del papà con una formula rinnovata: ogni uscita proporrà un’esperienza diversa e offrirà ai produttori locali una vetrina per presentarsi e proporre la degustazione. Il 19 marzo saranno presenti tre eccellenze di Intragna: la Macelleria da la Val, la Panetteria Pellanda e il Caffè Antico. All’interno del deposito saranno allestiti un angolo bar, gestito dall’Osteria Grütli, e un’area dedicata ad attività ludiche per i bambini”.

I viaggi

Partenza alle 10.00 o alle 14.13 da Locarno-Muralto. Oltre a domenica 19 marzo, servizio operativo anche lunedì 10 aprile (caccia alle uova), domenica 14 maggio (festa della mamma), domenica 4 giugno e domenica 23 luglio (sapori locali).

Sono inoltre previste 3 edizioni speciali per le quali si stanno definendo i dettagli: Cena con delitto sabato 17 giugno, la sorpresa della stagione, il treno Soundtracks (in collaborazione con JazzAscona) sabato 24 giugno e il Brunch del 1° agosto.

Info

I biglietti si possono acquistare su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART

Telefono: 091 751 87 31 – [email protected]

www.vigezzinacentovalli.com/storico

ATTENZIONE: a causa dei lavori alla stazione FART di Muralto, l’entrata principale lato Locarno è chiusa. L’accesso alla stazione è possibile tramite l’entrata est (lato Bellinzona), tramite il sottopassaggio FFS, accessibile dal binario 1 e 2.