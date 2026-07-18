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Formula Uno: Antonelli in pole a Spa davanti a Verstappen, Leclerc in 2^ fila

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Lug 18, 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli mette a segno il primo importante colpo nel weekend del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, conquistando la sua sesta pole position in carriera. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1’44″361, rifilando un distacco di 0″317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0″440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo. Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0″508 dal compagno di squadra. Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta casella, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affiancherà dunque Russell in seconda fila. Completano la top 10 del Q3 Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), con quest’ultimo che però scatterà dal fondo della griglia. Domani alle 15 l’appuntamento con la gara.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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