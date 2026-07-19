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Via D’Amelio, Conte “Con approfondimenti si possono squarciare complicità”

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Lug 19, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo rimasti tutti colpiti, sorpresi e scioccati dal fatto che una commissione che ha avuto qualche anno per lavorare abbia preferito dar seguito ai suggerimenti del loro ideologo, il prefetto Mori, e concentrarsi su questa pista mentre la Gip di Caltanisetta ha indicato decine e decine di approfondimenti investigativi che andrebbero assolutamente fatti, con la conferma anche della Cassazione che bisogna indagare in questa direzione: questi approfondimenti sono gli unici che riuscirebbero a squarciare le complicità della massoneria eversiva, dei servizi deviati, degli apparati dello Stato infedeli e ovviamente del terrorismo neofascista”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell’incontro pubblico Però parlatene, tenutosi al Parco Piersanti Mattarella a Palermo. (ITALPRESS)

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