Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: l’Alessandria allunga in vetta, pari interno per il Derthona

DiRaimondo Bovone

Ott 18, 2026

L’Alessandria continua a vincere (siamo a 7 successi in 8 gare) e se ne va, superando 2-1 in trasferta il Lascaris (5′ Ierinò) con 2 gol segnati nella ripresa (47′ Rizzo, 53′ Alfiero).
Il Derthona (36′ Moriano) non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Asti (76′ Masawoud).
La Valenzana gioca alle ore 20 in casa della Biellese.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 21; Millesimo 15; Biellese e Chisola 14; Ligorna 13; Sanremese e Derthona 12; Imperia, Asti e Lascaris 11; Saluzzo e Gozzano 10; Bra e Borgosesia 9; Sestri L. 8; Fezzanese 7; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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