Serie D, girone A: l’Alessandria allunga in vetta, pari interno per il Derthona

L’Alessandria continua a vincere (siamo a 7 successi in 8 gare) e se ne va, superando 2-1 in trasferta il Lascaris (5′ Ierinò) con 2 gol segnati nella ripresa (47′ Rizzo, 53′ Alfiero).

Il Derthona (36′ Moriano) non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Asti (76′ Masawoud).

La Valenzana gioca alle ore 20 in casa della Biellese.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 21; Millesimo 15; Biellese e Chisola 14; Ligorna 13; Sanremese e Derthona 12; Imperia, Asti e Lascaris 11; Saluzzo e Gozzano 10; Bra e Borgosesia 9; Sestri L. 8; Fezzanese 7; Valenzana 5; Celle-Varazze 1.