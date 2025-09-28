Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Sambenedettese batte 4-2 la Juve Next Gen e la raggiunge in classifica

DiRaimondo Bovone

Set 28, 2025
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La baby-Juve di Massimo Brambilla perde l’imbattibilità esterna, sconfitta 4-2 dalla brillante Samb di Ottavio Palladini. Ora entrambe sono a quota 11 punti in classifica, insieme al Campobasso, ma per la differenza reti quest’ultimo è 5° (12-7), i marchigiani sesti (10-8) e bianconeri settimi (12-12).
Nel prossimo turno la Next Gen giocherà in casa, contro la capolista Ravenna, alle 12.30 di domenica 5 ottobre.

SAMBENEDETTESE-JUVENTUS NEXT GEN 4-2
GOL: 11′ Eusepi (S), 15′ Deme (JNG), 28′ Eusepi (S) su rig., 58′ Guerra (JNG), 73′ Zoboletti (S), 96′ Iaiunese (S)
SAMBENEDETTESE: (4-3-3): Orsini,; Zoboletti, Pezzola, Zini, Tosi (24′ st Paolini); N. Touré (37′ st Iaiunese), Alfieri (37′ st Marranzino), Candellori; Konaté (18′ st Scafetta), Eusepi (37′ st Sbaffo), M. Touré. A disp.: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Battista, Vesprini, Tataranni. All.: Palladini.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Pedro (46′ Anghelé), F. Scaglia, Turicchia (46′ Vacca); Turco, Owusu (64′ Macca), Faticanti, Cudrig (80′ Puczka), Rouhi; Guerra, Deme (87′ Pugno). A disp.: S. Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Brugarello, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Martinez. All.: Brambilla. 

