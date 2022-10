Serie C, girone A: la Juve Next Gen torna in campo dopo 2 settimane e affronta la Pergolettese

Si gioca domenica 2 ottobre alle 17.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Torna in campo la Juventus Next Gen dopo la pausa nazionali: visti i 6 convocati nelle varie rappresentative, la squadra bianconera ha goduto del rinvio della trasferta di Vicenza che verrà recuperata mercoledì 12 ottobre.

Alle porte, però, c’è la gara casalinga con la Pergolettese, reduce dal cambio in panchina: il nuovo tecnico è il 43enne Alberto Villa, figlio del ‘mitico Renato’ difensore del Bologna. Sostituisce Fabbro che ha gestito finora la squadra dopo le dimissioni estive di Mussa.

I canarini cremaschi sono al 10° posto con 7 punti dopo 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (gol 5-5).

La formazione di Brambilla, invece, è 13^ a quota 4 (1 vinta, 1 pari, 2 perse, gol 6-6) con una partita in meno. L’unico successo arrivò un mese fa alla prima giornata (2-0 sul Trento) .

I PRECEDENTI

Sono 6 : vittorie 4-1 Juve, 1 pareggio, gol 10-7.

: vittorie 4-1 Juve, 1 pareggio, gol 10-7. ’19-’20 – doppio successo bianconero al Mocca: i campionato 1-0 (Lanini), in Coppa Italia 2-0 (Beruatto, Touré).

– doppio successo bianconero al Mocca: i campionato (Lanini), in Coppa Italia (Beruatto, Touré). ’20-’21 – 2 vittorie esterne: 3-1 bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e 4-2 gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca).

– 2 vittorie esterne: bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca). ’21-’22 – vinse la Juve 2-1 al ‘Voltini’ (Miretti / Zennaro / Brighenti) e poi 1-1 al ‘Moccagatta’ (Brighenti / Varas).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Massimiliano Starnini (VT) / Davide Merciari (RN)

4° ufficiale: Mattia Caldera (CO)



I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Di Reda è al 1° anno in serie C e finora ha diretto solo 1 gara.