Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: 2 trasferte in 4 giorni per la Next Gen, domani c’è l’Ospitaletto Franciacorta

DiRaimondo Bovone

Set 12, 2026 , , , , ,
Scorcio dello stadio 'Gino Corioni' di Ospitaletto

Doppia trasferta per la Juventus Next Gen, che giocherà domani ad Ospitaletto (ore 18) e giovedì a Cittadella (18.30). Si parte dunque dalla Lombardia, zona Brescia, con una sfida inedita contro una squadra che ha ritrovato il professionismo nel 2025, dopo un lungo purgatorio in tutte le categorie dilettantistiche (27 anni). L’Ospitaletto Franciacorta, salvo con 2 giornate di anticipo nella scorsa stagione (budget più basso dell’intera serie C), è affidata ad Andrea Quaresmini (51 anni, 4° anno in panchina), artefice di 2 promozioni di fila (dall’Eccellenza alla C) e una salvezza, sotto contratto fino a giugno 2028. La squadra (età media 23 anni, tutti italiani) gioca con il 4-4-2, è uscita subito in Coppa (1-2 a Trento), ma in classifica è al 3° posto con 7 punti (2 vinte, 1 pari, gol 6-2), reduce dal 3-1 casalingo rifilato all’Arzignano domenica scorsa.
La baby-Juve di Massimo Brambilla (53), imbattuta anch’essa (età media 20,8 anni), arriva dallo 0-0 interno con la Pergolettese e sta al 7° posto con 5 punti (1 vinta, 2 pari, gol 4-3).
Si gioca domani, domenica 13 settembre, alle ore 18, allo stadio ‘Gino Corioni’ di Ospitaletto.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Francesco Aloise di Voghera
ASSISTENTI – Alex Scaldaferro di Vicenza e Mateo Sadikaj di Mestre
QUARTO UFFICIALE – Andrea Migliorini di Verona
OPERATORE FVS – Manuel Cavalli di Bergamo

Andrea Quaresmini, il tecnico dell’Ospitaletto

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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