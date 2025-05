TORINO (ITALPRESS) – “Se sarò a Milano-Cortina 2026? È una risposta che non abbiamo ancora. Sto lavorando per esserci, è il mio sogno e ci proverò fino all’ultimo. Sono al J-Medical e ci starò fino a quando non sarò pronta per fare preparazione al 100% e quasi pronta per sciare”. Lo ha detto Federica Brignone a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli-Mauro a Royal Park ‘I Roveri di Fiano’ in provincia di Torino. xb4/gm/mca2

(ITALPRESS).

Navigazione articoli