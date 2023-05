Playout serie C, atto primo: Alessandria in casa del San Donato Tavarnelle. Per restare in categoria

In campo sabato 6 maggio alle 17.30 allo stadio ‘Brilli-Peri’ di Montevarchi.

Ci si gioca la salvezza in 2 partite, andata e ritorno, con i grigi avvantaggiati dal piazzamento in classifica: se alla fine il numero di gol è in parità, Alessandria salva e San Donato Tavarnelle retrocesso. Tutto il resto non conta più, ormai è storia. Saranno due sfide in cui i toscani non potranno fare calcoli, perché obbligati a vincere almeno una partita, cosa non riuscita nella stagione regolare, mentre i piemontesi potrebbero lucrare sul vantaggio della classifica. Ma forse non conviene. Serve di più giocarsela, aggredire, provare a vincere. Non ci sono i gol doppi in trasferta, e nemmeno i supplementari e rigori. Conteranno solo la testa, il cuore e le gambe.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – Ha chiuso il campionato al 17° con 38 punti (9 vinte, 11 pari, 18 perse, gol 33-52). Ha perso l’ultima in casa col Cesena (1-0). Il tecnico Maurizio Lauro (42) ha utilizzato il 4-1-4-1 nell’ultima gara. Squalificato Sylla . Miglior marcatore Galeandro (8).



Ha chiuso il campionato al (9 vinte, 11 pari, 18 perse, gol 33-52). Ha perso l’ultima in casa col Cesena (1-0). Il tecnico (42) ha utilizzato il nell’ultima gara. . Miglior marcatore (8). SAN DONATO TAVARNELLE – Dopo 38 giornate è finito al 18° posto con 37 punti (8 vinte, 13 pari, 17 perse, gol 40-62). Arriva dall’1-0 sul Fiorenzuola. Il tecnico Daniele Buzzegoli (40), in panca dalla 14^ al posto di Magrini, ha quasi sempre usato il 4-3-1-2. Squalificato Bovolon . Miglior marcatore Russo (10).

I PRECEDENTI

Sono 2, entrambi in questa stagione. All’andata vinsero i grigi 1-0 (70′ Filip), al ritorno al ‘Moccagatta’ fu 1-1 (5′ Ubaldi, 68′ Galeandro). Rotazione sul fronte allenatori: all’8^ c’erano in panchina Magrini per i toscani e Rebuffi per i piemontesi; alla 27^ Buzzegoli sul fronte gialloblù e ancora Rebuffi su quello grigio. Quindi questa sfida è una novità assoluta per Lauro.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Stefano Nicolini (BS)

Assistenti: Giulia Tempestilli (RM2) – Alessandro Antonio Boggiani (MZ)

4° ufficiale: Filippo Giaccaglia (Jesi)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 4, di cui 3 con i grigi: SDO-Delta Rovigo 1-2 (serie D, 20 nov ’16), AL-Pistoiese 1-1 (23 ott ’19), AL-Lucchese 5-2 (28 mar ’21), Imolese-AL 1-0 (4 set ’22). Con il sig. Nicolini, al 4° anno in serie C, San Donato battuto in casa e Alessandria sconfitta fuori: stavolta non potrà avvenire.