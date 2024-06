Domani ad Arenzano il 3° match da professionista del pugile ovadese Daniel Giacobbe 

Dopo due vittorie consecutive, il pugile ovadese Daniel Giacobbe è pronto a tornare sul ring. Il match si svolgerà, dalle ore 20 in poi, ad Arenzano domani, sabato 22 giugno , al palazzetto dello sport “P. Corradi”. Trasmissione in diretta TV sul canale 824 di Sky.

Così Giacobbe alla vigilia del match: “Sono pronto. Per la prima volta combatterò sulle 8 riprese. Il mio avversario, un pugile di Malta con 3 incontri da professionista, ha la mia stessa esperienza. Non lo sottavaluto, ma penso di essere ad un livello decisamente superiore”.

Un combattimento che arriva dopo un infortunio e che ha cambiato i programmi: “Preparazione molto complicata per via del mio infortunio ma, grazie al fisioterapista Giacomo Fracchiola ed al Centro Colombo di Genova, sono riuscito a concludere la preparazione in modo ottimale. L’incontro sarà sulle 8 riprese e sono convinto di poter vincere per K.O, chiudendo l’incontro prima del limite. Col mio allenatore Simone Rossetto stiamo facendo grandi progressi: abbiamo grandi ambizioni e sono sicuro di poter arrivare dove voglio. Mi aspetto un incontro in Usa prima di fine anno. Fare il pugile a tempo pieno, qui in Italia, è una vita di sacrifici e sono sempre alla ricerca di nuovi sponsor per supportare questo cammino”.