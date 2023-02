Riparte la B1 femminile di Volley: l’Arredo Frigo Valnegri riparte dai 10 punti in classifica

Dopo una settimana di stop, il campionato di B1 riprende con l’inizio del girone di ritorno: sabato 4 febbraio l’Arredo Frigo Valnegri di Acqui Terme ospiterà al Mombarone la Prochimica Virtus Biella ( ore 21 ).

I successi della svolta

Doppio 3-0 per le ragazze acquesi prima della pausa di metà campionato, con conseguente risalita. Due vittorie che hanno dato fiato alla classifica dell’Arredo Frigo Valnegri, ottenuto oltre tutto contro le due squadre più vicine in classifica. Dopo il 3-0 rifilato al Caselle, le termali si sono ripetute nel recupero della 2^ giornata contro Igor Trecate, riuscendo a ribaltare il punteggio dopo essere andate sotto.

La classifica

Dall’ultimo posto al terzultimo, 6 punti in 2 settimane dopo 4 punti in 3 mesi.

Parella Torino 29, Savis Volpiano 27, Garlasco 26, FGL Zuma e Prochimica Biella 25, Liberi e Forti 21, Toscana Garden 20, Libellula 14, Valdarno 12, Rimont Genova e Arredo Frigo Acqui 10, Caselle 8, Igor Trecate 7.

I commenti

Un girone di andata chiuso a quota 10 soddisfa patron Valnegri, che ha sottolineato: “Tre punti in più rispetto alla scorsa stagione, in un girone più difficile”, ringraziando per il sostegno il pubblico che ha riempito gli spalti di Mombarone.

Per quanto riguarda coach Marenco, ha dichiarato: “Abbiamo fatto il nostro dovere vincendo le ultime 2 partite. Speriamo che il girone di ritorno sia diverso, con qualche soddisfazione in più”.