Serie C, girone B: l’Alessandria sfida il Rimini in riva all’Adriatico e vuole il primo successo fuori casa

Si gioca domenica 2 ottobre alle 14.30 allo stadio ‘Romeo Neri’.

A Rimini, patria del divertimento sulla costiera romagnola, gioca una squadra di calcio in maglia biancorossa che sarà il prossimo avversario dei grigi. La formazione allenata da Gaburro sta all’8° posto con 7 punti, piena zona playoff: il suo tabellino dice 2 vinte, 1 pari, 2 perse, gol 7-4.

I ragazzi di Rebuffi, penultimi dopo i 3 punti ottenuti contro la capolista, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e non hanno la minima intenzione di fare solo una gita per vedere i delfini al parco acquatico. Anzi, sul fondo sintetico del ‘Neri’ cercheranno la prima vittoria esterna, magari dimenticando i 300 euro di multa arrivati per i cori durante la gara con la Carrarese (totale stagionale 2.500 euro).

I PRECEDENTI

Sono 8 dal 1979 al 2014, tutti in 3^ e 4^ serie. Il bilancio generale è in parità: vittorie 3-3, pareggi 2, gol 6-9. Nelle gare giocate in riva all’Adriatico l’Alessandria perse le prime due (3-0 e 1-0) e pareggiò l’ultima (0-0); l’unica vittoria arrivò il 14 aprile 2013 (1-0) e quello di Fanucchi all’86’ resta l’unico gol segnato dai grigi su quel campo. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Domenico Leone (Barletta)

Assistenti: Federico Fratello (LT) / Antonio Aletta (AV)

4° ufficiale: Matteo Dini (Citta’ di Castello)



I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Leone, al 2° anno in serie C, ha diretto finora 14 gare di III serie.