Alessandria missione vittoria, nella città del poeta Leopardi e del tenore Gigli. Recanatese in guardia

Si gioca domenica 5 marzo alle 14.30 allo stadio ‘Nicola Tubaldi’.

Partita da vincere, manco a dirlo. O almeno provarci. Questa è la missione dell’Alessandria di Lauro sul campo della Recanatese. Che è leggermente più piccolo della media (101×62 contro 105x 68) e ha l’erba sintetica. Ragione per cui la squadra grigia si è allenata, per quasi tutta la settimana, a ‘Centogrigio’, dove c’è un terreno analogo. Ricevendo anche la visita del sindaco che ha portato il suo incoraggiamento. Una visita a sorpresa, ma non troppo.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 18^ con 26 punti (6 vinte, 8 pari, 15 perse, gol 24-42). Arriva dal pari interno con la Vis Pesaro e non vince da 5 turni. Nelle 15 gare esterne ha ottenuto 12 punti . Il tecnico Maurizio Lauro (41) ha utilizzato il 4-3-3 nell’ultima partita. Squalificato C. Renault . Miglior marcatore Galeandro (7).



RECANATESE – Sta al 14° posto con 33 punti (7 vinte, 12 pari, 10 perse, gol 24-32), fuori dalla zona playout. Viene dall'1-1 di Siena, ma è in serie positiva da 4 turni (8 punti) e nelle ultime 10 ha perso solo 1 volta. Nelle 14 gare interne ha fatto 14 punti. Il tecnico Giovanni Pagliari (61), utilizza sempre il 4-2-3-1. Miglior marcatore Sbaffo (10).

I PRECEDENTI

Uno, la gara di andata: vinse 1-0 la Recanatese (48′ Sbaffo).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Enrico Gemelli (ME)

Assistenti: Leonardo Tesi (LU) – Vincenzo Andreano (FG)

4° ufficiale: Riccardo Ghinelli (RM2)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Castelnuovo V.-REC 2-1 (serie D, 24 gen ’21), AL-Pro Patria 0-1 (2 mag ’21), Gubbio-AL 2-0 (14 set ’22). Con il sig. Gemelli, 2° anno in C, entrambe le squadre hanno sempre perso e l’Alessandria, addirittura, non ha segnato.