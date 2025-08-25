Sport

Mondiali di canoa a Milano, 4 argenti per l’Italia

Ago 25, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Quattro argenti e un movimento in continua crescita. Si chiude il mondiale di canoa e paracanoa di Milano 2025 all’Idroscalo di Milano 2025. Seconda Susanna Cicali nel K1 5000 donne, stesso risultato per Christian Volpi nel KL2 200 uomini. Le due medaglie dell’ultima giornata si aggiungono agli argenti conquistati in precedenza da Andrea Di Liberto nel K1 200 e Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200. Risultati incoraggianti e un lavoro iniziato in vista di Los Angeles 2028.

