Pro Vercelli e Juve Next Gen, storia di un derby senza pareggi. Nel mirino la zona playoff

In campo mercoledì 15 marzo alle ore 18.00 allo stadio ‘Piola’.

Juventus Next Gen e Pro Vercelli sono 2 squadre in difficoltà. I bianconeri, alle prese con troppe assenze, hanno perso 3 delle ultime 4 partite; i bianchi, col nuovo allenatore, cercano di non farsi risucchiare nella zona bassa, anche se il bottino di punti li mette abbastanza al riparo. Strana storia quella dei loro derby: non hanno mai pareggiato e la squadra di volta in volta perdente non ha mai segnato.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – Al 13° posto con 41 punti (11 vinte, 8 pari, 12 perse, gol 36-38), alla pari col Trento ma dietro per differenza reti. Arriva dallo 0-1 col Novara e ha perso 3 delle ultime 4. In trasferta ha fatto 11 punti in 15 gare . Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Squalificato Raina . Miglior marcatore Pecorino (6).

PRO VERCELLI – E' 14^ con 39 punti (10 vinte, 9 pari, 12 perse, gol 36-42). Viene dal successo esterno col l'Albinoleffe (1-0) dopo 6 turni senza vincere. In casa ha fatto 19 punti in 16 partite. Il tecnico Massimo Gardano (55), subentrato a Paci da 3 gare, utilizza il 4-2-3-1. Miglior marcatore Comi (8).

I PRECEDENTI

Sono 11: nessun pareggio , 6-5 le vittorie per la Pro, gol 9-8.

, 6-5 le vittorie per la Pro, gol 9-8. ’18-’19 – 1-0 casalingo della Pro (Gladestony) e 3-0 Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré).

casalingo della Pro (Gladestony) e Juve al ‘Mocca’ (Bunino, Zanimacchia, Touré). ’19-’20 – doppio successo bianconero: 1-0 al ‘Piola’ (Beltrame) e 2-0 al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, trofeo vinto dai bianconeri.

doppio successo bianconero: al ‘Piola’ (Beltrame) e al ‘Mocca’ (Frederiksen, Clemenza) in Coppa Italia di C, trofeo vinto dai bianconeri. ’20-’21 – 3 vittorie vercellesi: 1-0 in casa (25′ Comi); 2-0 fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato; 1-0 (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’.

3 vittorie vercellesi: in casa (25′ Comi); fuori (3′ Clemente, 66′ Emmanuello) in campionato; (83′ Costantino) nei playoff al ‘Piola’. ’21-’22 – ancora 2 successi bianchi in campionato: 0-2 al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e 2-0 al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Poi la vittoria juventina fuori casa al 2° turno playoff : 0-1 (58′ Compagnon), con i bianconeri in gol dopo 5 sfide a bocca asciutta.

ancora 2 successi bianchi in campionato: al ‘Mocca’ (17′ Macchioni, 57′ Rolando) e al ‘Piola’ (6′ Comi, 8′ Della Morte). Poi la vittoria juventina fuori casa al 2° turno playoff : (58′ Compagnon), con i bianconeri in gol dopo 5 sfide a bocca asciutta. ’22-’23 – all’andata del ‘Moccagatta’ vinse la Juve 1-0 (39′ Poli).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Dario Madonia (PA)

Assistenti: Leonardo Tesi (LU) – Edoardo Maria Brunetti (MI)

4° ufficiale: Gianluca Li Vigni (PA)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Madonia è al 3° anno in serie C e non ha mai diretto le 2 squadre.