Derby a Vercelli: stasera grigi in campo senza Ciancio e con Pirozzi in panca. La nota su Zerbo

In campo stasera alle 18.30 allo stadio ‘Piola’ di Vercelli.

Settimana da ricordare per l’Alessandria alla vigilia del derby con la Pro Vercelli: la nuova proprietà (da giovedì c’è il nuovo CdA) ha ripreso il dt Ninni Corda, cui ha dato pieni poteri, cacciando in sequenza il ds Quistelli, l’allenatore Banchini, il suo vice Binotto, mettendo fuori rosa capitan Ciancio e ingaggiando Pirozzi per la panchina. Tutto finito? No. Aleggia ancora l’ombra di un personaggio, attaccato in modo diretto da Corda, su cui la società, ieri, ha emesso una nota. Eccola:

“La società prende atto delle ignobili minacce di morte e delle gravi accuse rivolte, dall’ex DG Rinaldo Zerbo all’attuale Direttore Ninni Corda e ai suoi famigliari, riconoscendone puro spregio ed un reale intento di screditare ed infangare colui che gode della massima fiducia della proprietà e dell’intero management. Inesorabilmente si evince un attacco, oltre che alla persona anche verso tutto il club e l’intero staff che, appena insediatosi, auspica di poter lavorare in un clima di totale serenità e di non assistere più a queste metodologie becere e malavitose che hanno caratterizzato la evidente e dannosa Direzione precedente. Rendiamo inoltre noto che sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità visto che palesemente si configurano atteggiamenti e addirittura minacce di morte anche nei confronti di propri famigliari. Tutti noi abbiamo rispetto delle persone e dell’intera città di Alessandria ma non intendiamo in alcun modo tollerare più situazioni del genere e continueremo, senza indugio, ad epurare l’ambiente e ad allontanare questi disturbatori seriali. Con l’ausilio dei nostri Legali e di tutte le forze di sicurezza della città gradiremmo l’allontanamento immediato di questo figuro che non è gradito al Club e notoriamente né alla tifoseria e né ai cittadini alessandrini”.

Squadre

PRO VERCELLI – È 7^ con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 4 perse, reti 22-18), zona playoff , alla pari con Vicenza e Trento. Arriva dal 2-3 di Padova. Non vince dal 28 ottobre (2-1 alla Pro Patria). Il tecnico Andrea Dossena (42) utilizza quasi sempre il modulo 4-3-3. Miglior marcatore Mustacchio (7).

È (6 vinte, 4 pari, 4 perse, reti 22-18), , alla pari con Vicenza e Trento. Arriva dal 2-3 di Padova. (2-1 alla Pro Patria). Il tecnico (42) utilizza quasi sempre il modulo ALESSANDRIA – Terzultima con 12 punti (3 vinte, 3 pari, 8 perse, gol 11-18), viene dall’1-2 interno con la Giana. Il tecnico Sergio Pirozzi (58), all’esordio in grigio, privilegia il 4-2-3-1. S qualificato Rota. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

Precedenti

Sono 88, fra serie A (fino al 1935), B (fino al 1946), C (dal 1950) e Coppa Italia (17 sfide): la Pro è la 2^ squadra più incontrata dai grigi (dopo il Novara). Bilancio a favore dell’Alessandria: 32-27 le vittorie, 29 pari, 95-92 le reti. Nelle sfide al ‘Piola’ sono avanti i bianchi, ma i grigi hanno vinto l’ultima a marzo ’21 (1-0). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Domenico Castellone (NA)

Assistenti: Nidaa Hader (RA) – Giuseppe Romaniello (NA

4° ufficiale: Piero Marangone (UD)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: Pro VC-Pro Sesto 1-2. Il sig. Castellone, al 2° anno in serie C, non ha mai diretto l’Alessandria.