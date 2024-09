La nuotatrice Pilato: “Il messaggio sui quarti posti è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che il messaggio, magari partito da me e poi andato in giro per il mondo, sia stato fondamentale per il nostro sport e in generale per il nostro Paese. Ovviamente dico ai ragazzi di non accontentarsi, ma di essere fieri sempre dei propri risultati”. Lo ha detto la nuotatrice azzurra Benedetta Pilato all’Italpress, a margine del Galà Meravigliosi, la festa del nuoto azzurro che si è svolta alla Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Il suo messaggio sull’importanza del quarto posto, arrivato nel corso dei Giochi parigini, è stato rilanciato anche nel corso dell’incontro di ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(ITALPRESS).

srp/mrv/red

Navigazione articoli