In campo stasera alle 21 allo stadio ‘Adriatico’ di Pescara.

Tutto rovesciato rispetto a martedì. Sempre dentro o fuori in 90 minuti, ma questa volta sarà la Next Gen di Brambilla ad avere un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il giovanissimo Pescara (22.9 età media, contro i 22 anni della Juve), potrà anche pareggiare per accedere alla fase nazionale playoff. Sono le regole. I bianconeri recuperano bomber Guerra dalla squalifica e avranno un’arma in più per fare male ai delfini che, dal canto loro, puntano sulla coppia Merola-Cuppone (26 gol n due). E con il VAR sono partite diverse, come ha dimostrato il 1° turno. Diretta RaiSport.

Squadre

PESCARA – Ha chiuso la regular season al 6° posto con 55 punti (16 vinte, 7 pari, 15 perse, gol 60-55). Il tecnico Emmanuel Cascione (40), 3° stagionale dopo Zeman e Bucaro , predilige il modulo 4-3-3 . Miglior marcatore Merola (18).

Ha chiuso la regular season al (16 vinte, 7 pari, 15 perse, gol 60-55). Il tecnico (40), , predilige il modulo . Miglior marcatore (18). JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44) e ha passato il 1° turno playoff pareggiando 2-2 in casa col Pontedera . Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (15).

Precedenti

Le 2 sfide ’23-’24, con una vittoria a testa. All’andata 3-1 Pescara (11′ Cuppone, 34′ Accornero, 42′ Cuppone, 53′ Guerra), al ritorno 4-3 Juve (20′ Cangiano, 40′ Damiani, 56′ Comenencia, 60′ Cuppone, 62’e 79′ Guerra, 91′ Tunjov).

Giudici di gara

Arbitro: Michele Delrio (RE)

Assistenti: Amedeo Fine (Battipaglia) – Simone Biffi (Treviglio)

4° ufficiale: Mattia Caldera (CO)

VAR: Francesco Fourneau (RM1)

AVAR: Niccolo’ Baroni (FI)

Precedenti dell’arbitro

Sono 5: JUV-Lecco 1-1, JUV-Pro Sesto 1-1, Pontedera-PES 2-1, PES-Turris 3-1, PES-Torres 1-2. Il sig. Delrio, al 5° anno in serie C, ha diretto 67 gare di categoria.