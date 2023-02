Dopo un periodo di digiuno lungo 6 turni, a cavallo della sosta natalizia, la Juventus Next Gen ha ripresa la marcia vincente, andando ad espugnare 1-0, dopo il successo sul Vicenza di domenica, il campo della Pergolettese (rimasta in 10) con una rete nel finale di Pecorino, bravo a firmare il 2° gol consecutivo che vale la vittoria.

Partita governata dai bianconeri dall’inizio alla fine, con diverse occasioni da rete, certamente agevolata dall’espulsione di Figoli al 34′. Ma il gol decisivo è arrivato solo al minuto 85, quando un triangolo Besaggio-Iocolano-Besaggio ha visto il mediano pescare in verticale Pecorino: l’attaccante mancino, solo davanti al portiere, ha scaraventato in rete il pallone regalando il successo ai bianconeri. Per lui 4° gol in campionato.

In classifica la Juve risale all’11° posto con 34 punti: tanti come il Padova che però è davanti, quindi dentro la zona playoff, grazie alla differenza reti. Nei guai, invece, la Pergolettese, che resta ferma a 26 punti e scivola al 18° posto, in piena zona playout.